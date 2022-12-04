أحمد الطاهرى ينعى مفيد فوزى: رحل المنضبط الودود الأنيق

جدة - نرمين السيد - وكتب الطاهرى عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "رحل أستاذى وأستاذ الأجيال.. رحل رجل صاحب أفضال على كثير من أبناء روزاليوسف من الجيل المؤسس إلى يومنا هذا.. رحل القلم الذى لم ينقطع عن الكتابة منذ عام 1957".
وتابع: "رحل العقل الذى قام بإعداد أشهر وأعظم البرامج.. رحل المحاور الأهم.. رحل المنضبط الودود الأنيق.. أنعى أستاذى الكبير مفيد فوزى الذى تعلمت منه الكثير والكثير.. هتوحشنى يا أستاذ مفيد.. آخر مقال بخط يد الأستاذ قبل أزمته الصحية.. كان يرسله صباح السبت فى تمام الواحدة ظهرًا رحمة الله عليه كان عنوانًا للرقى".
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