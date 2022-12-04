مسؤول بالزراعة: توافر جميع السلع الغذائية بالمنافذ التابعة لقطاع الإنتاج

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور ممدوح السباعى توافر كافة السلع الغذائية بالمنافذ التابعة للقطاع، مشيرا إلى ضخ كميات كبيرة من اللحوم والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا؛ لتلبية احتياجات المواطنين.





وقال السباعى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - إنه يتم طرح اللحوم بأسعار أقل من السوق داخل المنافذ الثابتة والمتحركة، حيث تصل أسعار اللحوم الكندوز إلى 145 جنيها للكيلو، موضحا أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج.

وأضاف أنه يتم أيضا ضخ كميات من الأرز، كما توجد بالمنافذ جميع أنواع الخضر والفاكهة والعسل وباقى السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق؛ لرفع العبء عن كاهل المواطن.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج أن وزارة الزراعة تمتلك 171 منفذا ثابتا على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا من ضمنها منافذ قطاع الإنتاج، مؤكدا أنه تتم متابعة هذه المنافذ بشكل مستمر؛ لضمان توافر السلع وتنوعها.