الرى: بحث ودراسة 605 شكاوى وطلب واستغاثة خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين، فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذلك على مستوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.





وكان سويلم، تلقى تقريرا من المهندسة رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفنى والمالى والإدارى والمشرف على خدمة المواطنين وشؤون مجلسى النواب والشيوخ المهندسة إيمان عبدالعزيز، لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة.

وأشار وزير الرى، إلى دعمه لمنظومة الشكاوى بوزارة الرى، والتى تتلقى الشكاوى، وتوجيهها لجهات الاختصاص بالوزارة لدراستها والعمل على حسمها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وذلك فى إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

وأوضح أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية نوفمبر 2022 بلغت 95%، وانتهت الوزارة من بحث ودراسة 605 شكاوى وطلب واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضى.

ووجهت الأجهزة المعنية بوزارة الرى للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الشرقية لسرعة اتخاذ اللازم حيال عدد من الشكاوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية تفيد بتضرر أهالى كفر الزقازيق بمركز الزقازيق بسبب تراكم القمامة ببحر مويس، وعلى الفور قامت أجهزة الوزارة المختصة بالمعاينة على الطبيعة، وتم تنظيف أسفل البدالة الواقعة على بحر مويس بمعرفة عمال هندسة رى الزقازيق وحسم الشكوى.

وفى محافظة الإسكندرية، تم التوجيه للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير للتضرر من عدم تطهير ترعة زاوية صقر بمركز أبو المطامير، حيث تم فور تلقى الشكوى إصدار أمر تطهير للترعة وحسم الشكوى فى حينها.

وفى محافظة الإسماعيلية، تم التوجيه لأجهزة مصلحة الرى بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر قرية الصفا من ارتفاع مناسيب المياه بترعة جنوب ميت أبوالكوم بمركز القنطرة شرق، وعلى الفور تم تكليف الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم وخفض مناسيب المياه وحسم الشكوى فى حينها.

أما فى الغربية، فتم التوجيه للإدارة المركزية للرى بالمحافظة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية تشير لتضرر أهالى قرية بلقينا بمركز المحلة الكبرى من تراكم حيوانات نافقة وقمامة بترعة نوارة المارة بالقرية، حيث تمت المعاينة على الطبيعة، وإصدار أمر لتطهير الترعة وحسم الشكوى.