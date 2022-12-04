" الأرصاد الجوية " : طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 09:30 صباحاً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنها تتوقع أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة، أن اليوم يشهد شبورة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.