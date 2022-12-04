مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشارك في احتفالية عيد الاتحاد الـ 51

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - تلقت وزارة القوى العاملة اليوم الأحد ، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات ، بشأن مشاركة مكتب التمثيل العمالي وأعضاء من البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية الاحتفالية التي أقامها النادي المصري بأبو ظبي لتهنئة دولة الإمارات الشقيقة بعيد الاتحاد الـ ٥١ ومشاركتهم احتفالاتهم وكذلك الاحتفال بمرور ٥٠ عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، وذلك بحضور بعض من رجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق لجمهورية مصر العربية، والنائب عباس السادات، ورؤساء مجالس الأندية المصرية بدولة الإمارات الشقيقة و عدد من الشخصيات المصرية وأبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات، وعدداً من القيادات الإماراتية ، وعائشة ابو الخير من الأرشيف الوطني بدولة الامارات.

وأشارت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات إلى أن الحفل تضمن عرض فيديوتسجيلي يستعرض إنشاء الاتحاد وآخر يستعرض تطور العلاقات المصرية الاماراتية وعدد من الفقرات عن الفلكلور الإماراتي.

وفي ختام الاحتفالية أهدى رئيس مجلس إدارة النادي المصري أبو ظبي محمد حافظ درع النادي للملحق العمالي تكريماً وتقديراً لما ماقدمته في خدمة أبناء الجالية المصرية خلال مدة عملها بالمكتب العمالي بالسفارة المصرية، وأرسل جميع الحضور التهنئة لحكام وشعب دولة الإمارات الشقيقة بمناسبة العيد الـ ٥١ على تأسيس الاتحاد.