مباحثات الرئيس السيسى والملك عبدالله الثانى تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى وعبدالله الثانى يبحثان سبل إحياء عملية السلام ومستجدات قضايا المنطقة"، قالت صحيفة "الأهرام"، بحث الرئيس عبدالفتاح السيسى والملك عبدالله الثانى، ملك الأردن، مستجدات الأوضاع فى المنطقة، وخاصة تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء فى فلسطين، من أجل العمل على إحياء عملية السلام، للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس، أمس فى قصر الاتحادية، الملك عبد الله الثانى بن الحسين، الذى أقيمت له مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الرئيس رحب بزيارة أخيه الملك عبدالله الثانى للقاهرة، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعربا عن التطلع لتعزيزها، بما يسهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، ولا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى.

كما ثمن الرئيس الجهود التى تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة فى الأردن.

وتحت عنوان الحوار الوطنى ليس دعاية أو "مكلمة" ولكن مناقشات جادة فى قضايا مهمة، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن ضياء رشوان منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطنى تأكيده أنه منذ إطلاق الرئيس السيسى الدعوة للحوار الوطنى فى 26 أبريل الماضى وبدء فعالياته بعد أقل من شهر ونصف الشهر كانت هناك تساؤلات كثيرة فى الشارع المصرى حول جدوى الحوار الوطنى وشكوك حوله من التأخر فى بدء الجلسات والمناقشات.

كما نقلت الصحيفة عن رشوان قوله، إن الرئيس السيسى أجاب عن تلك التساؤلات كثيرًا وكان آخرها خلال جلسة جمعته بالرئيس الأمريكى جو بايدن خلال قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ أمام وسائل الإعلام العالمية أن مصر تشهد تطورات كثيرة أهمها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح رشوان، أن الحوار الوطنى ليس دعاية أو "مكلمة" وإنما حوار جاد يناقش قضايا مهمة أمام مجلس أمناء تم التوافق عليه واختياره بمنتهى العناية والدقة ويشكل كافة أطياف المجمتع بكافة أشكالها وألوانها.

ودوليا وتحت عنوان "حرب النفط.. تشتعل بين روسيا والغرب"، قالت صحيفة "الجمهورية" قرر قرر الاتحاد الأوروبى سقفا لسعر النفط الروسى بــ 60 دولارا للبرميل فى إطار السياسة الغربية لحصار روسيا وفـرض المزيد من العقوبات عليها ردا على العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة، على الفور رفضت روسيا القرار وحذرت من أن القرار الأوروبـى سيربك أسواق النفط وينجم عن مخاطر هائلة بما فيها حـدوث عجز فى الكميات المتداولة.

وتبحث موسكو إصـدار مرسوم يحظر بيع النفط للملتزمين بقرار سقف الأسعار ورغم القرار الأوروبى إلا أن مجموعة كبيرة من البلدان تواصل عمليات استيراد النفط الروسى على طول خط "دروجبا" وهو الخط الأكبر فى أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء توقعوا أن يجد القرار الأوروبى صعوبات كبيرة فى تنفيذه لحاجة الأسواق إلى النفط الروسى باعتبار أن روسيا ثانى أكبر منتج للنفط كما توقع الخبراء أن يصل سعر البرميل إلى مائة دولار، لافتة إلى أن أوكرانيا كانت قد طالبت بخفض سعر البرميل الروسى إلى 30 دولارا بدلا من 60 دولارا.

وصحيا، وتحت عنوان الفيروس "المخلوى" تحت السيطرة ذكرت صحيفة الأخبار، أن وزارتى الصحة والسكان والتربية والتعليم أكدتاأن الفيروس المخلوى تحت السيطرة وأنه لا داعى لقلق أولياء الأمور بسبب إصابة أطفالهم بشكل متكرر بالفيروس تزامنا مع الامتحانات الشهرية وقرب امتحانات منتصف العام، وأن هناك تنسيقا كاملا بين الوزارتين منذ ظهور العدوى بالفيروس المخلوى، فتنصح وزارة الصحة والسكان الأسر بتغيب أبنائهم المصابين من المدرسة حتى لا ينتشر الفيروس بشكل أكبر بين زملائهم.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، قوله، إنه يوجد تنسيق دائم مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لكن المصابين لا يجب عليهم الذهاب للمدرسة تجنبا لنقل العدوى للآخرين، وبالتالى يكون غياب المصابين بعذر فليس هناك داع من قلق الأسر من ذلك.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان الإمارات تحتفل بعيدها الوطنى الـ 51 فى القاهرة، قالت صحيفة الأخبار، أقامت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة، أمس الأول، بحضور عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة المصرية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى مصر، وكبار الصحفيين والإعلاميين والفنانين ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وأوضحت الصحيفة أن مريم خليفة الكعبى، سفيرة الإمارات بالقاهرة وأعضاء السفارة استقبلوا ضيوف حفل الاستقبال، الذين تقدمهم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء ممثلا لرئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للشيخ محمد بن زاید آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطنى الإماراتى.

وأشاد مدبولى خلال كلمته التى القاها نيابة عنه، محمد شاكر وزير الكهرباء، بمواقف دولة الإمارات فى دعم مصر.