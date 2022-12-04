الحيوان مسخر للإنسان.. على جمعة يرد على من يرى الأضحية عنفا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأكد، خلال حواره، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن هذا قياس خاطئ لأن الحيوان مسخر لى ويكون سعيد جدا وأنا أضحى به.
وأوضح جمعة، أن يجب الذبح بطريقة شرعية حتى لا يتأذى الحيوان، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة".
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