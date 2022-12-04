«ديور» تنشر فيديو حفلها تحت سفح الأهرامات

جدة - نرمين السيد - نشرت القناة الرسمية لدار الأزياء العالمية الشهيرة "Dior" على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو للحفل الخاص بازياء الرجال لفصل الخريف لعام 2023، الذي يقام لأول مرة في مصر، وذلك بمنطقة الأهرامات، بحضور العديد من نجوم الفن المصري الوطن العربي والعالم.





وشهد حفل دار الأزياء الفرنسية العالمية ديور Dior، تحت سفح الأهرامات، عرض المجموعة الجديدة للدار الخاصة بمجموعة ملابس الرجال لموسمى الخريف والشتاء 2023. واختارت ديور Dior إقامة حفلها العالمى فى مصر بمناسبة مرور 75 عاما على نشأة الشركة. وأقيم عرض دار الأزياء الفرنسية ديور Dior، لأول مرة فى مصر، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم العالم، مع تغطية من أشهر مجلات الموضة فى العالم، وسط اهتمام إعلامى عالمى. وشهد عرض الأزياء لعلامة الأزياء الشهيرة DIOR، حضور عدد من النجوم منهم الممثل الأمريكى المصرى الأصل مينا مسعود، وتشا أون وو نجم فرقة ASTRO، كما حضر أيضا أرون بايبر بطل مسلسل Elite، ونعومى كامبل، وروبرت باتينسون وسيهون وغيرهم. الاحتفالية جاءت بشكل مبهر، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة فى مصر، منهم حازم إمام ومحمد زيدان ومحمد حماقى ومروان بابلو.

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