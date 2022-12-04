الأرصاد: شبورة مائية على الطرق الزراعية اليوم وهدوء فى سرعة الرياح

جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا فى الأحوال الجوية ودرجات حرارة تتراوح ما بين 22: 23 درجة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وطقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر.





وأوضحت، أن هناك فرصا لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة. وأكدت أن هناك هدوءا فى سرعات الرياح على كافة الأنحاء تنشط فقط على خليج السويس.

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