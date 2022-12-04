التموين: هناك استقرار فى أسعار 26 سلعة بالأسواق

جدة - نرمين السيد - وأضاف عشماوى، فى مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لضبط السوق لخدمة ملايين المستخدمين.
وأوضح أن هناك 72 مليون مواطن يستفيدون بمنظومة الخبز بينما هناك 64 مليون مواطن يستفيدون من السلع التموينية.
وأشار إلى أن كافة السلع متوفرة داخل المنافذ وأن هناك فائضا فى إنتاج الأرز حوالى 400 ألف طن سنويا.
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