جامعة طنطا تعقد ورش عمل لتأهيل الإداريين للتعامل مع الطلاب ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - عقدت المراكز الجامعية للتطوير المهنى بجامعة طنطا مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بإدارات الكليات والحلقات النقاشية التوعوية عن الطلاب ذوى الهمم بعدد من كليات الجامعة، والتى اختتمت اليوم بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لورشة عمل للإداريين بكلية الهندسة عن كيفية تحقيق المساواة والعدالة فى الحصول على الخدمات والإتاحة للفرص والحقوق المكفولة للآخرين والوصول لمؤسسات تعليمية دامجة.





وصرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بأن الجامعة تسخر كافة إمكاناتها لدعم طلابها من ذوى الهمم وتحقيق الدمج التعليمى والمؤسسى والخدمى لهم مع المجتمع المحيط، علاوةً على نشر الوعى لتحقيق العدالة والمساواة والإتاحة للطلاب ذوى الهمم، موضحا أن دعم ذوى الهمم يأتى ضمن المحاور الرئيسة للتطوير بخطة الجامعة فى المحور التاسع "مبادرة قادرون باختلاف ورعاية ذوى الهمم"، مشيدا بالفعاليات التى تقيمها المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة لدعم الطلاب ذوى الهمم.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة وضعت تحقيق الإتاحة والتمكين للطلاب ذوى الهمم بكافة فئاتهم ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية.. مؤكداً أن المدن الجامعية والكليات تقدم كافة أشكال الدعم فى كافة الأنشطة التعليمية والطلابية لطلاب الجامعة من ذوى الهمم، إيمانا بالطاقات الكامنة لديهم، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تطور مركز خاص للطلاب من ذوى الهمم، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ودمجهم فى المجتمع.

وأوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال مشاركته اليوم بورشة عمل بعنوان "تحقيق المساواة لذوى الهمم" موجهة للعاملين بكلية الهندسة"، أن استهداف العاملين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس بورش العمل التوعوية يعتبر نواة لتكوين مؤسسات تعليمية دامجة بفرق عمل مؤهلة ومدربة تمتلك الوعى والأدوات اللازمة لتحقيق الحماية الاجتماعية لذوى الهمم من أبناء الجامعة، مؤكدا انه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم ورش عمل مماثلة بكليات الجامعة لتعميم الفائدة على مستوى كليات وقطاعات الجامعة.

يذكر أن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم شهدت على مدار أسبوعين العديد من الفعاليات، حيث نظمت المراكز الجامعية للتطوير المهنى ورشة عمل بكلية التجارة دامجة للطلاب ذوى الهمم لتنمية مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل، كما تم تنظيم ندوة بحضور عدد من الطلاب ذوى الهمم بكلية التربية النوعية بعنوان "مدخلك للعمل الحر".