إعجاب بالحضارة وبث مباشر.. تفاصيل حفل ديور العالمية فى الأهرامات (صور)

جدة - نرمين السيد - شهدت منطقة أهرامات الجيزة، مساء أمس، حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاص بدار الأزياء الفرنسية العالمية ديور لخريف وشتاء 2023، حيث تعتبر هذه هى المرة الأولى التى تنظم فيها دار الأزياء الفرنسية ديور عرضاً لها فى مصر، وكذلك المرة الأولى التى يُقام فيها عرض أزياء عالمى كبير أمام أهرامات الجيزة.





وقد شارك فى حضور الحفل الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذى حرص على تقديم التهنئة للسيد Pietro Beccari الرئيس والرئيس التنفيذى لدار الأزياء ديور، ولنائبه، على إقامة هذا الحفل الرائع وعلى اختيارهم لمصر ولمنطقة أهرامات الجيزة لإقامة العرض الخاص بدار أزياء ديور، كما قام بتقديم هدية تذكارية لهم باسم المجلس الأعلى للآثار تقديراً لذلك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذى عن سعادته بإقامة هذا العرض الرائع فى مصر، مقدماً الدعوة لجميع أصدقائه ولكل المتعاملين مع ديور لزيارة مصر وقضاء وقت أطول بها للاستمتاع بجميع المناطق الأثرية والسياحية على مستوى الجمهورية وما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متميزة وفريدة.

وقد قامت دار الأزياء العالمية «ديور» ببث هذا الحفل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

جدير بالذكر أن عددا من مسئولى دار الأزياء الفرنسية ديور وعددا من المؤثرين والمدونين العالميين قد قاموا اليوم بزيارة منطقة آثار سقارة على هامش تواجدهم فى مصر استعداداً لإقامة هذا الحفل، وكان فى استقبالهم الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذى اصطحبهم فى جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية وبالحفائر التى تقوم بها حالياً البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة.

وقد أبدى هؤلاء الضيوف إعجابهم واندهاشهم بما شاهدوه من عظمة التاريخ والحضارة المصرية القديمة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.