دار الإفتاء توضح حكم الإفراط فى استعمال الماء

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل أمر بالحفاظ على الماء وعدم إهداره أو استعماله فيما لا طائل منه أو الإفراط فى استعماله بغير مبرر؛ فقال تعالى: ﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31]، وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة» (رواه ابن ماجه).





وأوضحت عبر صفحتها بفيسبوك، أنه كان من دعائه أن يقول: «رب اغفر لى خطيئتى وجهلي، وإسرافى فى أمرى كله». (متفق عليه). وتابعت، أنه ورد النهى عن الإسراف فى استخدام الماء فى الطهارة؛ فروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف؟» فقال: أفى الوضوء إسراف؟ فقال: «نعم، وإن كنت على نهر جار». (رواه ابن ماجه). وأردفت: قد حَمَل جمهور العلماء هذا النهى على الكراهة، وعليه؛ فيُكره الإسراف فى استعمال الماء؛ وينبغى على المسلم المحافظة على الماء، وعدم الإفراط فى استعماله سواء فى الطهارة أو فى غيرها من الاستعمالات.

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