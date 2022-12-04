البابا تواضروس: 3 ديسمبر عيدًا سنويًّا للصحافة القبطية

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، مساء اليوم، احتفالية "الصحافة والدوريات القبطية مائة وخمسون عامًا فى خدمة الكنيسة والوطن" التى أقيمت فى الملحق الإدارى الجديد التابع للمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وافتتح قداسته معرضًا للمجلات والصحف والدوريات القبطية التى صدرت عبر المائة والخمسين سنة الماضية البالغ عددها أكثر من 360 مجلة وصحيفة مسيحية.

والمجلات والصحف التى شملتها الاحتفالية هى:

- مدارس الأحد صدرت عام 1947 "75 سنة".

- وطنى صدرت عام 1958 "64 سنة".

- مرقس صدرت عام 1962 "60 سنة".

- رسالة الكنيسة صدرت عام 1963 "59 سنة".

- الكرازة صدرت عام 1965 وصارت منذ عام 1972 المجلة الرسمية للكنيسة "57 سنة".

تضمنت الاحتفالية كلمات لنيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا والمشرف على مجلة الكرازة، وممثلى الصحف والمجلات وفيلمًا تسجيليًّا.

واختتمت بكلمة قداسة البابا، والتى استهلها بفتح قداسته حوارًا مع المشاركين فى الاحتفالية استمع خلالها على مداخلاتهم، وأسئلتهم وعلق عليها، وعن الاحتفالية قال قداسته: "هذه الأمسية، أمسية فريدة فى تاريخ الكنيسة ربما لم تجتمع هذه الإصدارات الخمسة معًا من قبل".

ودعا قداسته إلى اعتبار يوم 3 ديسمبر عيدًا سنويًّا للصحافة القبطية، ثم تناول ثلاثة ملامح تميز الاحتفالية، وهى:

- احتفالية لتمجيد عمل الله: فلا شك أن الإصدارات التى رأيناها عبر 150 سنة ساهمت بما قدمته مجدت اسم الله.

- احتفالية وفاء: الوفاء لأولئك الذين تعبوا فى العمل فى هذه الإصدارات فنحن نقف هنا اليوم ووراءنا 150 سنة من العمل تعب فيه كثيرون، وهم يستحقون الوفاء.

- احتفالية تشجيع وشكر: تشجيع هذه الإصدارات ونتمسك باستمرارها، وندعم نشرها بأشكال عديدة.