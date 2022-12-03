فعلها البرغوث مثل كل مرة: الأرجنتين إلى ربع نهائي المونديال بإمضاء ميسي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 11:35 مساءً - تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بالفوز على نظيره المنتخب الأسترالي، بنتيجة 2-1، فى المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت على استاد "أحمد بن علي"، ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس العالم قطر 2022.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 35 من عمر المباراة من خلال تسديدة رائعة من القائد ليونيل ميسي إثر تمريرة جيدة من نيكولاس اوتاميندي.

وفي الدقيقة 57 سجل المنتخب الأرجنتيني الهدف الثاني عبر مهاجمه جوليان ألفاريز من خطا كارثي لحارس مرمى أستراليا ريان.

وفي الدقيقة 77 قلص المنتخب الأسترالي الفارق مع التانجو إلى 2-1 بهدف سجله اللاعب كريج جودوين من تسديدة مباغتة.

وبذلك يضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع المنتخب الهولندي في الدور ربع النهائي، بعد أن هزم الطواحين منتخب الولايات المتحدة بنتيجة 3-1.

وجاء تشكيل الأرجنتين ضد استراليا كالتالي: حراسة المرمى: مارتينيز/ الدفاع: أكونيا - روميرو - أوتاميندي – مولينا/ الوسط: آليستر - إنزو فيرنانديز - دي بأول/ الهجوم: ألفاريز - ميسي – بابو جوميز.

وجاء تشكيل أستراليا ضد الأرجنتين كالتالي: حراسة المرمى: ريان/ الدفاع: ديجنيك - سوتر - روليز - عزيز بيهيتش/ الوسط: باكوس - موي - إريفن – ليكي/ الهجوم: دوك - ريلي مكجري.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى هذا الدور بعد سيناريو مثير بدور المجموعات، حيث تعرض لهزيمة مفاجئة فى الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف أمام منتخب السعودية، قبل أن يفوز في الجولة الثانية بهدفين نظيفين على منتخب المكسيك، ثم فاز على منتخب بولندا في الجولة الأخيرة بنفس النتيجة ليحصد 6 نقاط ويتصدر مجموعته.

بينما تأهل منتخب أستراليا لدور الـ 16، بعدما حقق مفاجأة في مجموعته، حيث تعرض لهزيمة ثقيلة أمام فرنسا فى الجولة الأولى برباعية مقابل هدف، ثم فاز على تونس بصعوبة فى الجولة الثانية بهدف نظيف، قبل أن يفوز على الدنمارك في المباراة الأخيرة بهدف نظيف أيضاً ويتأهل في المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط، خلف فرنسا صاحب الصدارة.

وشاركت الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 18 مرة في تاريخها، فلم تغب عن البطولة الدولية سوى 4 مرات في أعوام: 1938، 1950، 1954، 1970، تعتبر الأرجنتين إحدى 3 دول أميركية جنوبية توّجت باللقب إلى جانب البرازيل (5) وأوروجواي (2)، بفوزها بكأس العالم نسختي 1978 و1986.

وعلى الجانب الآخر، شارك منتخب أستراليا ثلاث مرات من قبل في نهائيات كأس العالم، وتعد هذه المشاركة هي الرابعة لمنتخب الكانجارو، حيث كانت مشاركتهم عام 2010 في جنوب أفريقيا الأولى منذ الانضمام إلى أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفي المقابل كانت المشاركتين السابقتين عام 1974 في ألمانيا الغربية وعام 2006 في ألمانيا كفريق متأهل عن أوقيانوسيا.