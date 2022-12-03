اليوم العالمى لذوى الإعاقة.. مبادرات رئاسية لحماية أصحاب الهمم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يحتفل العالم اليوم 3 ديسمبر من كل عام بـ "اليوم العالمى للأشخاص ذوى الهمم"، الذى أطلقته الأمم المتحدة فى عام 1992 بشكل رسمى ليصبح يوما لهذه الفئة، من أجل تعريف المجتمعات وتوعيتهم لما يخص شؤون ذوى الإعاقة، بهدف دمجهم فى الحياة السياسية والمجتمعية.





وفى الفيديوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز جهود المبادرات الرئاسية فى مصر لحماية أصحاب الهمم، حيث إن الرئيس أعلن 2018 عاما لذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر، بالإضافة إلى إنشاء المجلس القومى للأشخاص أصحاب الهمم بقرار جمهورى رقم 11 لسنة 2019، وتأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة". وأصدرت الدولة بطاقة الخدمات المتكاملة للحصول على حقوقهم، فضلًا عن افتتاح أكبر مركز تأهيل لذوى القدرات الخاصة بالعاشر، كما أقرمجلس النواب مشروع قانون ذوى الإعاقة، وموافقة الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

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