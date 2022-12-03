الأوقاف: انطلاق أولى قوافل مبادرة «مفاتح الخير» بمديريتى البحيرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأقيمت فعاليات المبادرة بمسجد السيد أبو المجد بقرية أبو المجد بمديرية أوقاف البحيرة، بحضور الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، والشيخ بسيونى فوزى القطرى مدير إدارة أوقاف الرحمانية، كما أقيمت المبادرة بمسجد السيدة خديجة "رضى الله عنها" بمدينة السادس من أكتوبر بمديرية أوقاف الجيزة، بحضور الواعظة راوية خليل، والواعظة ماجدة حماية الله.

وقد أكد العلماء المشاركون فى المبادرة أن ذكر الله "عز وجل" يقوى الإيمان، ويعمق معنى المراقبة لله "عز وجل"، ويسهم فى تحقيق استقامة الفرد والمجتمع، وأن الذكر الحقيقى هو ما يتجاوز اللسان إلى القلب، فذكر الله تعالى حياة للقلوب، وأحب الكلام إلى الله "عز وجل"، وذكر الله تعالى عبادة عظيمة القدر، ميسورة الفعل فضائلها أكثر من أن تعد أو تحصى، وأن الذكر عبادة جامعة لكل العبادات، فعلى المسلم أن يذكر ربه بلسانه وجوارحه وقلبه.