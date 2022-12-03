البابا تواضروس يكرم خريجى أولى دفعات معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى (صور)

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وتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلى عن نظام الدراسة وطريقة الالتحاق بالمعهد، وكلمات لاثنين من خريجى الدفعة الأولى، والأنبا دانيال، إلى جانب كلمة قداسة البابا.
وفى كلمته، تناول قداسة البابا 3 نقاط وصف من خلالها تأثيرات التاريخ فى حياة الإنسان:
التاريخ هو الحياة: وكلمة "history" أو "his story" تعنى قصته أى قصة حياة الإنسان.
التاريخ معلم: فهو يظل يعطى الإنسان طوال حياته دروسًا.
التاريخ مضبوط بيد الله: فالله هو سيد التاريخ وهو صانع التاريخ.
وفى ضوء تقديم بعض الخريجين توثيقًا كاملًا لبعض الكنائس ضمن مشروع التخرج الخاص بهم، أعلن قداسة البابا عن الإعداد لإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق يوثق تاريخ كنائس الكرازة المرقسية عن طريق إعداد موسوعة متكاملة لها بعنوان "وثق كنيستك"، ويتولى معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى الإشراف عليه ووضع اللائحة الداخلية له.
وأعلن قداسته عن تخصيص مبلغ مالى لدعم الصندوق الجديد، كما سلم قداسته 41 خريجًا شهادات التخرج وبعض الهدايا والتقطوا معه صورًا تذكارية.
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