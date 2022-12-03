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وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز الخطوات التى اتخذتها الدولة لتأهيل مرضى الإدمان، من أبرزها إنشاء مراكز جديدة للعلاج، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 155 ألف مريض إدمان مجانا، بالإضافة إلى توفير 28 مركزًا علاجيًا حاليًا فى 17 محافظة، وافتتاح مراكز علاجية فى 6 محافظات الفترة المقبلة.
وخصص صندوق علاج الإدمان أقسام خاصة للإناث، وأقسام خاصة لعلاج المراهقين لمن أقل من 18 عاما، بالإضافة إلى تدريب 4 آلاف متعافٍ من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علاج بالمجان.. تعرف على جهود الدولة لمكافحة الإدمان (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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