علاج بالمجان.. تعرف على جهود الدولة لمكافحة الإدمان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حملة ضخمة للتوعية بمخاطر تعاطى المخدرات، وذلك إيمانًا منها بدور الإعلام فى الدفاع عن المجتمع، ومواجهة الظواهر المهددة لسلامته.





وفى الإنفوجراف التالى يستعرض "دوت الخليج" أبرز الخطوات التى اتخذتها الدولة لتأهيل مرضى الإدمان، من أبرزها إنشاء مراكز جديدة للعلاج، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 155 ألف مريض إدمان مجانا، بالإضافة إلى توفير 28 مركزًا علاجيًا حاليًا فى 17 محافظة، وافتتاح مراكز علاجية فى 6 محافظات الفترة المقبلة.

وخصص صندوق علاج الإدمان أقسام خاصة للإناث، وأقسام خاصة لعلاج المراهقين لمن أقل من 18 عاما، بالإضافة إلى تدريب 4 آلاف متعافٍ من الإدمان على حرف يحتاجها سوق العمل.