حفل عالمي لـ«ديور» في الأهرامات.. حازم إمام وحماقي وكندة علوش وآمون ستار وبابلو أبرز الحضور

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 10:36 مساءً - حضر عدد كبير من النجوم والمشاهير المصريين، حفل ماركة الأزياء العالمية ديور Dior التي أقيمت فعالياته اليوم تحت سفح الأهرامات، في حفل ضخم ضم عددًا كبيرًا من النجوم العالميين لحضور عرض الأزياء الجديد، وكان من ضمن الحاضريين المصريين المطرب محمد حماقي، ونجم الزمالك السابق حازم إمام، والنجمة كندة علوش وزوجها الفنان عمرو يوسف، والنجمة الأمريكية آمون ستار، ومطرب الراب مروان بابلو.

جانب من الحفل جانب من الحفل

حماقي وزيدان وحازم امام حماقي وزيدان وحازم امام

واستقبلت منطقة سقارة، اليوم عددًا من مسئولي دار الأزياء الفرنسية ديور وعدد من المؤثرين والمدونين العالميين، وذلك على هامش تواجدهم في مصر استعدادًا لإقامة حفل الأزياء لمجموعة الرجال الخاصة بدار الأزياء العالمية ديور لخريف وشتاء 2023، والذي سيقام مساء اليوم بمنطقة أهرامات الجيزة.

وكان في استقبالهم الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار، والذي اصطحبهم في جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية والحفائر التي تقوم بها حاليا البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة.



جانب من حفل ديور جانب من حفل ديور

حفل ديور تحت سفح الأهرامات حفل ديور تحت سفح الأهرامات

لقطة من الحفل لقطة من الحفل

وخلال الجولة قام د. مصطفى وزيري بتعريف الضيوف بتاريخ المنطقة الأثرية، مستعرضا لهم آخر الإكتشافات الأثرية بها والتي تمت جميعها بأياد مصرية خالصة، مؤكدا على أن المنطقة لا تزال تحمل في جنباتها العديد من الأسرار والخبايا.

وقد أبدي الضيوف إعجابهم واندهاشهم بما شاهدوه من عظمة التاريخ والحضارة المصرية القديمة، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة.