توجيهات عاجلة من التعليم بشأن الامتحانات الإلكترونية وإعداد أجهزة التابلت

جدة - نرمين السيد - عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابًا على المديريات التعليمية، بشأن الاستعدادات للامتحانات الإلكترونية، وإعداد أجهزة التابلت الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية.





ونص الخطاب على، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدورى رقم 49 بتاريخ 21 نوفمبر 2022، بشأن حرص الوزارة على تحسين الخدمات التربوية والتعليمية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وبناء على ما جاء بالبند الرابع الخاص بضبط سير العملية التعليمية وعقد الامتحانات بالمدارس، يرجى توجيه مديرى عموم الإدارات التعليمية ومدير مركز التطوير التكنولوجى بالآتى: 1- متابعة صلاحية البنية التحتية بمدارس الثانوى العام المجهزة، والتنبيه على جميع المدارس باتخاذ اللازم نحو الإبلاغ عن الأعطال ومتابعة الإصلاح مع الدعم الفنى. 2- التنبيه على جميع الطلاب بتشغيل شرائح "4G" الخاصة بالتابلت من خلال إحدى الشركات المقدمة لخدمات المحمول "المصرية للاتصالات WE - فودافون- أورانج- اتصالات مصر". 3- التنبيه المشدد على جميع المدارس بمراجعة أجهزة التابلت للطلاب والمعلمين والتأكد من الآتى: - صلاحية الأجهزة وعدم وجود أعطال واتخاذ اللازم مع الدعم الفنى للإصلاح. - تفعيل الأجهزة والتأكد من أنها تعمل داخل نظام الحماية والتأمين "نوكس". - تحديث نظام التشغيل وتحميل كافة التطبيقيات التعليمية. - تحميل آخر إصدار من تطبيق الاختبارات الإلكترونية "سويفت أسس". 4- اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تدريب مختصين بالتطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية على منصة الاختبارات لإدخال وإنشاء الاختبارات الإلكترونية وتقديم الدعم الفنى والمشاركة مع واضعى الأسئلة فى إنشاء وإتاحة الامتحانات الإلكترونية على مستوى الإدارة التعليمية. 5- التنبيه على الموجهين والمعلمين المختصين والمرشحين لوضع الأسئلة بإنهاء التدريبات الخاصة بإدخال الامتحانات على منصة الاختبارات الإلكترونية والتنسيق مع المختصين بالتطوير التكنولوجى للدعم الفنى. 6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مقار خاصة داخل أحد مدارس التعليم الثانوى العام بالإدارة والمجهزة والصالحة والمتصلة تمكن الموجهين والمعلمين المسؤولين عن وضع الأسئلة من الدخول على منصة الاختبارات الإلكترونية لإنهاء كافة الإجراءات لإعداد الامتحانات لجميع المواد، باستخدام معمل الحاسب الآلى بالمدرسة.

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