بحث إقامة مهرجان دولى للهجن والتراث بشرم الشيخ بالتعاون مع الإمارات

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ جنوب سيناء خالد فودة، اليوم السبت، مع مستشار رئيس دولة الإمارات ورئيس اتحاد سباقات الهجن الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، إقامة مهرجان دولى للهجن والتراث بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع دولة الإمارات، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة مصرية إماراتية من المعنيين بسباقات الهجن والاجتماع فى شرم الشيخ فى موعد سيتم تحديده لإقامة المهرجان بمضمار الهجن والفروسية بالمدينة.





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