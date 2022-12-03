رئيس حزب العدل: إذا غابت السياسة لا يوجد حوار وإذا غاب الحوار ضاع المستقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 08:32 مساءً - قال النائب البرلمانى عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن هناك العديد من التحديات المتعلقة بالحياة السياسية واستمرارها، مشيراً إلى أن أصل المشاركة السياسية هو عمل الأحزاب السياسية وتواجدها في المحافظات، من أجل تمثيل وجهة نظر جميع الأطراف.

وقال إمام خلال كلمته بمؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، بمقر حزب المحافظين، تحت عنوان «الحوار سبيل - والمواطن هدف»، للإعلان عن تفاصيل مشروعها المتعلق بالحوار الوطني، أنه منذ سنوات طويلة لم نشهد هذا التجمع بهذا الشكل، مشيراً إلى أن السياسة أصلها الحوار وإذا غابت السياسة لا يوجد حوار، وإذا غاب الحوار ضاع المستقبل.

وقال عبد العزيز إمام أن الأحزاب السياسية التي شكلت جبهة الأنقاذ كانت أول من وقف في مواجهة جماعة أرادت خطف الوطن، مشيراً إلى أهمية السماح للأحزاب بالتواجد في الشارع، وقال "إذا حدث غياب بين الأحزاب السياسية والمواطنين فنحن نكن طرفا فيها"، موضحاً أن عدد التشريعات السارية في مصر 53 ألفا بعضها منذ عام 1880 لم تتم مراجعتها أو تغييرها، لذلك فمراجعة التشريعات مهمة للغاية، خاصة تلك التي أقرت أثناء مواجهة الإرهاب.