مضبوطات بـ2 ونصف مليون جنيه.. سقوط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والإتجار بالبودر المخدر بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 08:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم محل البلاغ) بمشاهدته لمجموعة من الأشخاص يترجلون من مركبتين إحداهما بدون لوحات وإصطحابهم لقائد إحدى السيارات حال توقفه بمحل البلاغ ولاذوا بالفرار تاركين السيارة قيادته.. وفى وقت لاحق حضر للقسم قائد السيارة المشار اليها (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) مصاب بجروح متفرقة وقرر بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته بمحل البلاغ ، فوجئ بترجل بعض الأشخاص "غير معلومين لديه" من إحدى السيارات ، كانت متوقفة بجواره وقاموا بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وإدخاله عنوه بالسيارة المشار إليها وتصوير الواقعة بهاتف محمول، وإصطحابه رفقتهم لإحدى المناطق الزراعية بصفط اللبن بالجيزة والتخلى عنه بها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وذلك لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة حول الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الاجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (عدد 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وإتخاذه الشقة محل سكنه مقراً لتصنيع مخدر البودر وبتفتيشها عُثر بداخلها على (بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار – مبالغ مالية - كمية من مسحوق البودر المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام - عدد 2 كيس بداخلهما مادة بيضاء اللون تستخدم لتصنيع البودر المخدر تزن 1 كيلو جرام - عدد 2 ماكينة لخلط المواد المخدرة - ماكينة لتغليف المواد المخدرة -

عدد 4 ميزان حساس - عدد 7 زجاجات فارغة لتعبئة المواد المخدرة - عدد 2 زجاجة بداخلهما سائل من البودر المخدر بإجمالى 750 ملى - أكياس فارغة لتعبئة المواد المخدرة).. وأقر بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجنى عليه خطط لإختطافه وبتاريخ الواقعة قاموا بإختطاف المجنى عليه والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحد المتهمين وإحداث إصابته المُشار إليها (على سبيل الخطأ) إعتقاداً منهم بأنه مالك السيارة وعقب إكتشافهم بأنه سائق لدى مالك السيارة قاموا بالتخلى عنه بالمنطقة المُشار إليها ، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر والإتجار به والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ من متحصلات البيع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف باقى المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (عدد 3 سلاح أبيض - بندقية خرطوش – طبنجة – عدد 5 طلقات نارية مختلفة الأعيرة).. باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بإختطافه وإحداث إصابته.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,500,000 إثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.