القومى لذوى الهمم: نتعاون من الدول العربية لدمج وتعزيز حقوق الأشخاص

جدة - نرمين السيد - قالت إيمان كريم رئيس المجلس القومى لذوى الهمم، إن المجلس يتعاون مع الدول العربية، بالعديد من الفعاليات الهامة، حيث يتم التنسيق من خلال الاجتماعات وورش العمل، بهدف دمج وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمعات العربية.





وأكدت "كريم"، خلال ظهورها على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لدمج ذوى الهمم تجربة رائدة، من خلال المبادرات التى أطلقتها مؤسسة حياة كريمة. وأضافت رئيس المجلس القومى لذوى الهمم، إن تصنيف ذوى الهمم لا يجب أن يكون تصنيفا طبيا فقط، وإنما يتم تصنيفهم عن طريق القدرات، بحيث يمكن توظيف كل شخص منهم فى المجال المناسب له حتى يكون شريكا فعالا فى المجتمع.

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