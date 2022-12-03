البابا تواضروس يطلق مبادرة لإنشاء صندوق يوثق تاريخ كنائس الكرازة المرقسية

جدة - نرمين السيد - أعلن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الإعداد لإطلاق مبادرة لإنشاء صندوق يوثق تاريخ كنائس الكرازة المرقسية عن طريق إعداد موسوعة متكاملة لها بعنوان "وثق كنيستك"، ويتولى معهد تاريخ الكنيسة بالمعادى الإشراف عليه ووضع اللائحة الداخلية له، مشيرا إلى تخصيص مبلغ مالى لدعم الصندوق الجديد.





جاء ذلك خلال حفل تخريج أولى دفعات معهد تاريخ الكنيسة التابع لإيبارشية المعادى، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى ونيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعميد المعهد. تضمن الحفل عرض فيلم تسجيلى عن نظام الدراسة وطريقة الالتحاق بالمعهد، وكلمات لإثنين من خريجى الدفعة الأولى، ونيافة الأنبا دانيال، إلى جانب كلمة لقداسة البابا تواضروس. وفى كلمته، تناول قداسة البابا ثلاث نقاط وصف من خلالها تأثيرات التاريخ فى حياة الإنسان، حيث أكد أن التاريخ أكبر معلم، فهو يظل يعطى الإنسان طوال حياته دروسًا. وفى الختام سلم قداسة البابا تواضروس الخريجين، البالغ عددهم 41 شخصا، شهادات التخرج وبعض الهدايا والتقطوا معه صورًا تذكارية.

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