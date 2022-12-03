السفارة المصرية فى فيينا تشارك فى سوق الأمم المتحدة الخيرى السنوى

جدة - نرمين السيد - افتتح الجناح المصرى السفير محمد الملا سفير مصر فى فيينا وحرمه حيث قدم الجناح إكسسوارات وهدايا تعكس الحضارة المصرية القديمة كما تصدر الجناح العلم المصرى وعبارة "تحيا مصر".
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وذكر بيان لمقر الأمم المتحدة فى فيينا اليوم السبت أن السوق تضمن أجنحة للعديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية كما شهد العديد من العروض الفنية والموسيقية والمسابقات التى تعبر عن الثقافات المختلفة.
وأشار البيان إلى تخصيص العائد من السوق لصالح الأغراض الخيرية ومساعدة ضحايا الفقر والجوع فى الدول شديدة الفقر.
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