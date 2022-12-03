الطواحين الهولاندية تضرب أمريكا بالثلاثية وتصعد إلى ربع نهائي كأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 07:33 مساءً - تأهل منتخب هولندا إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 فى قطر، بعد فوزه المثير على منتخب أمريكا بنتيجة 3 - 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء السبت، على ملعب "خليفة الدولي"، فى افتتاح منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وسجل ممفيس ديباى مهاجم المنتخب الهولندى الهدف الأول فى شباك نظيره الأمريكى، فى الدقيقة العاشرة على بداية المباراة.

وأضاف دالى بليند ثانى أهداف منتخب الطواحين الهولندية فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع فى الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى، نجح المنتخب الأمريكي فى تقليص النتيجة، بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 76، عن طريق حاجى رايت.

ولكن رد المنتخب الهولندى سريعا بالهدف الثالث عن طريق دومفريس فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وينتظر المنتخب الهولندى فى دور ربع النهائي، الفائز من لقاء الأرجنتين وأستراليا، والتى ستقام يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وبدأ هولندا اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أندريس نوبيرت.

الدفاع: ناثان أكي، فيرجيل فان دايك، يورين تيمبر.

الوسط: دالي بليند، فرينكي دي يونج، مارتن دي روون، دينزل دومفريس، دافي كلاسين.

الهجوم: ديباي، كودي جاكبو.

وجاء تشكيل أمريكا كالتالى..

حراسة المرمى: تيرنر.

خط الدفاع: ديست، زيميرمان، ريم، روبنسون.

خط الوسط: موسى، أدامز، مكيني.

خط الهجوم: فيريرا، وياه، بوليسيتش