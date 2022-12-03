فريد زهران: الحركة المدنية جزء من المعارضة والدولة.. واستقبلنا بترحاب شديد دعوة الرئيس للحوار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 07:33 مساءً -

أكد فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديموقراطى أن الحركة المدنية جزء مهم ورئيسي من المعارضة في مصر، كونها لعبت دورا هاما في معارضة النظام ضد سياساته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودعت كثيرا للحوار الوطنى، لافتاً إلى أن الحركة المدنية معتبرة نفسها جزء من الدولة المصرية، كما أن الاحزاب السياسية جزء من الدولة.

وقال زهران خلال كلمته بمؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، بمقر حزب المحافظين، تحت عنوان «الحوار سبيل - والمواطن هدف»، وذلك للإعلان عن تفاصيل مشروعها المتعلق بالحوار الوطني، "استقبلنا بترحاب شديد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى، وقدمنا مطالب بالأفراج عن سجناء الرأي، لم يستكمل الحوار باقي مقوماته حتى الآن، لكننا بانتظار استكمال مقوماته بالأفراج عن باقي سجناء الرأي".