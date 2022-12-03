خبير استراتيجى لـ«إكسترا نيوز»: العلاقات بين مصر والأردن متكاملة ومتميزة

جدة - نرمين السيد - قال محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربى للدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الملك عبدالله الثانى عاهل الأردن لمصر مهمة للغاية، وتأتى فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والأردن.





وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات بين مصر والأردن استراتيجية متكاملة، يحكمها التاريخ والقرابة والمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، منوهًا بأن العلاقات بدأت فى الصعود تدريجيا منذ عام 2014.

وأشار إلى أن عدد الزيارات بين الملك عبدالله الثانى والرئيس عبدالفتاح السيسى تتخطى الـ40 زيارة، كما أن هناك تطابق واضح فى وجهات النظر بشأن ملفات عدة بين مصر والأردن.

وشدد على أن هناك ملفات مشتركة وحاضرة بقوة بين البلدين، مثل القضية الفلسطينية والمفاوضات بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى، وإعادة إعمار غزة ووقف إطلاق النار والأوضاع فى سوريا والعراق ولبنان.