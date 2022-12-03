مدحت الزاهد: هدفنا حوار وطني متوازن ومتكافئ مع الإفراج عن سجناء الرأي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 06:30 مساءً -

مدحت الزاهد: هناك تحفظات حول المؤتمر الاقتصادي.. أهدافه مرتبطة بمشروع حكومي

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن المحور السياسي ضرورة لأي محور آخر في فظل فاعليته وتأثيراته .

وأضاف الزاهد، خلال كلمته بمؤتمر الحركة المدنية الديمقراطية، بمقر حزب المحافظين، تحت عنوان «الحوار سبيل - والمواطن هدف»، وذلك للإعلان عن تفاصيل مشروعها المتعلق بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني هدفه فتح المجال العام، وقبلنا به مبدئيا، لأنه حوار بين السلطة والمعارضة بهدف جوهري وهو تطبيع الحياة السياسي والحزبية بعد سنوات من الحصار والقيود الشديدة .

وتابع أن الحوار الوطني لم يبدأ بعد، وكان هناك تحفظات حول المؤتمر الاقتصادي .

وواصل :"هدفنا حوار متوازن ومفتوح ومتكافئ ويتضمن الافراج عن سجناء الرأي ، ورفضنا أن نكون أداة او غطاء على إجراءات اقتصادية خطيرة رفضنا ذلك وأصدرنا بيانات رافضة فورا ".

وعن سجناء الرأي، قال :"هدفنا اطلاق سراح سجناء الرأي وكل من تم القبض عليه كإجراء احترازي ، كما نطالب بتعديل مجموعة من التشريعات ، وخاصة المرتبطة بالمجال السياسي ، وعدم تهميش الأصوات المعارضة ".