مصدر أمني يكشف حقيقة واقعة سحل فتيات على يد بلطجية بمدينة نصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو بعنوان (ضرب وسحل فتيات من بلطجية بأسلحة بيضاء بمدينة نصر).

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثانى بالقاهرة بمشاجرة أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم بين طرف أول: (أحد الأشخاص ، كريماته الأربعة) وطرف ثانى: (4 أشخاص مالكى الكافية "أقارب الطرف الأول") وذلك لخلافات عائلية بينهم تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب وإصابتهم بكدمات وسحجات.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.