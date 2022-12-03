كشف ملابسات واقعة انتحار أحد الأشخاص بالغربية بسبب مروره بضائقة نفسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من (سائق مركبة "توك توك" ، وزوجته - مقيمان بدائرة القسم) بقيام نجلهما بالإنتحار شنقاً داخل شقة سكنية "مستأجرة" بدائرة القسم والمقرر زواجه بها.

بالإنتقال وسؤال (خطيبة المتوفى - مقيمة بدائرة القسم) أقرت بأنها كانت برفقته بالشقة المشار إليها لتنظيفها لقرب زواجهما ، فحدثت بينهما مشادة كلامية وتركته وإنصرفت عقب ذلك ، ولدى معاودتها الإتصال به أكثر من مرة للإطمئنان عليه لم يتجاوب معها ، فقامت بالعودة للشقة مرة أخرى وفوجئت به مُسجى بأرضية الغرفة بجوار سلم خشبى ، فقامت بالإتصال بأحد أصدقائه (عامل - مقيم بدائرة القسم) والذى حضر وبرفقته (نجل عمه

- مقيم بدائرة القسم) وقاما بمساعدتها ونقله للمستشفى ، إلا أنهم فوجئوا بوفاته.. وبسؤال المذكوران أيدا ما سبق.

وبسؤال والدى المتوفى أيدا ما سبق وإتهم خطيبة نجله بالتسبب فـى سوء حالته النفسية لكثرة الخلافات بينهما مما دفعه للإنتحار، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.