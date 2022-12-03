في اليوم العالمى للمعاق.. محافظ شمال سيناء يؤكد دعم جميع مؤسسات الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 06:30 مساءً - أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على دعم جميع مؤسسات الدولة لذوى الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا على قيام المحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل هؤلاء .

وأعلن المحافظ في الاحتفال باليوم العالمى للمعاق الذى أقيم في مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش اليوم ، السبت ، والذى يوافق يوم 3 ديسمبر من كل عام ، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات ومؤسسة التنمية والابداع ، وبحضور اللواء نبيل أبو النجا رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للتنمية والابداع ، نجلاء نصير رئيس قطاع الخدمة المجتمعية بالمصرية للإتصالات ، حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، والدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة .



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وأشاد المحافظ بالدور الذى قامت به شركة الاتصالات المصرية ومؤسسة مصر للتنمية والابداع فى دعم مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش .

وقال المحافظ أن يوم 3 ديسمبر من كل عام هو يوم عالمى خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم المعاقين ، ويهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة .. كما يدعو إلى زيادة الوعى في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في مختلف مناحى الحياة ، ودعمهم والمساعدة على تأهيلهم للاندماج مع باقى أفراد المجتمع .

ووجه اللواء نبيل أبو النجا رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للتنمية والابداع الشكر لكل من يرسم البسمة على وجوه ذوى الاحتياجات الخاصة .. حيث أن الجميع يعمل من أجل رفعة مصرنا الحبيبة .



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وطالب محافظ شمال سيناء الجميع بالتكاتف والتعاون من أجل تنمية وتعمير وازدهار محافظة شمال سيناء .. موجها الشكر الى المحافظ لدعم جميع الفئات وخاصة ذوى الهمم .

وبدورها .. أكدت نجلاء نصير رئيس قطاع الخدمة المجتمعية بالمصرية للإتصالات على قيام وفد من الشركة بزيارة مجمع مدارس التربية الخاصة بالعريش ، والتعرف على احتياجات المدارس .. ثم دراسة تلك الاحتياجات ، وتحقيق معظمها ليتحقق الحلم .. مما يكون له تأثير قوى على طلاب المدارس .

وأكدت على استعداد الشركة لتقديم دعم للمحافظة بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وأشار حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء الى دعم المحافظة لذوى الاحتياجات الخاصة بشكل عام ، ودعم طلاب التربية الخاصة بشكل خاص .

وأكدت الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن الاحتفال أقيم بمجمع مدارس التربية الخاصة في حى العبور بالعريش تحت شعار : " اطمن واحنا معاك " .

وأضافت أن الاحتفال تضمن عددا من الفقرات الفنية والاستعراضات المتنوعة .. الى جانب عرض المهارات الخاصة والانجازات التى حققها طلاب التربية الخاصة في المسابقات المحلية والقومية ، وتسليم الجوائز والهدايا وشهادات التقدير لطلاب التربية الخاصة .

وعلى هامش الاحتفال قام المحافظ ومرافقوه بإفتتاح غرفة الحاسب الآلى والمعرض والمكتبة بمدرسة النور للمكفوفين ، ومعرض الصم بمدرسة الأمل للصم ، ومعرض مدرسة الشيخ زويد ، غرفة التكامل الحسى والمعرض الفكرى وغرفة الموتيسيرى بمدرسة التربية الفكرية .

كما قام المحافظ ومرافقوه بتوزيع السماعات الطبية والكراسى المتحركة على ذوى الاحتياجات الخاصة .