وزير التعليم العالى يستعرض تقريرًا حول أداء مستشفيات جامعة كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة تولى اهتمًامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ عام 2014 نحو 88 مستشفى، بينما وصل إلى 120 مستشفى عام 2022، لافتًا إلى أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين نظرًا لما تقدمه من خدمات صحية مُتميزة.

ومن جانبه، أشار د. عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى حصاد أداء مستشفيات جامعة كفر الشيخ خلال عام 2022، ودورها التعليمى والتدريبى؛ لإعداد كوادر طبية على مستوى عالى من الكفاءة، فضلًا عن دورها المحورى فى النهوض بالنظام الصحى بمصر بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، موضحًا أن الجامعة تقدم من خلال الكليات الطبية جانبًا تعليميًا وتأهيليًا وتدريبًيا للطلاب، بالإضافة إلى تقديم خدمات مُتميزة للمواطنين بمحافظة كفرالشيخ والمحافظات المُجاورة.

وأفاد التقرير بأن عدد الأسرة فى مستشفيات جامعة كفر الشيخ بلغ 434 سريرًا، وبلغ عدد المرضى المُترددين على العيادات الخارجية يوميًا 631 حالة، بينما بلغ عدد المرضى بالأقسام الداخلية خلال العام 15622 حالة، وبلغ عدد المرضى الذين أجرى لهم عمليات جراحية نحو 8191 حالة، فضلًا عن نجاح الفريق الطبى بالمستشفى فى إجراء 921 عملية جراحية مُعقدة.

ولفت التقرير إلى مُشاركة المستشفيات الجامعية فى تنفيذ المُبادرات الرئاسية مثل "مُبادرة قدم صحيح" بوجود عيادة للقدم السكرى تقدم لهم الرعاية الصحية والتوعية، حيث يتردد عليها ما يزيد عن 500 مريض شهريًا، يستفيدون من المتابعة وتنظيم السكر، وعمل الفحوصات الدورية وإجراء العمليات المُختلفة فى حال الحاجة إليها.

وأوضح التقرير أن عدد المرضى فى قوائم الانتظار للمُبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بلغ 6250 حالة، بينما بلغ عدد مرضى المُبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى 14772 حالة.

وأفاد التقرير أنه يوجد بالمستشفى 16 وحدة غسيل كلوى، حيث بلغت عدد الحالات المُنتظمة 360 جلسة شهريًا، وعدد حالات الغسيل الكلوى الطارئة بما فيهم حالات العناية 40 جلسة شهريًا، بينما بلغ عدد حالات فصل البلازما 22 جلسة شهريًا.

ونوه التقرير إلى عدد القوافل الطبية التى نفذتها الجامعة ضمن المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والذى بلغ 20 قافلة، وقد استهدفت دعم مستوى الخدمة الطبية وإجراء الكشف الطبى على المواطنين فى القرى الأكثر احتياجًا، وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، وبلغ عدد المرضى المُستفيدين من هذه القوافل 33257 مريض.

ومن جانبه، أكد د. حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن الدولة تُسخر كافة إمكانياتها الطبية لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين من خلال المستشفيات التابعة لوزارتى التعليم العالى والصحة والأزهر الشريف، موضحًا أن هناك نحو 120 مستشفى جامعى فى مصر تضم نحو 36 ألف سريرًا وتمثل ثُلث عدد الأسّرة فى مصر، والتى يبلغ عددها 134 ألف.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية تستقبل نحو 20 مليون زائر سنويًا ويتم حجز 3 ملايين مريض منهم، حيث يستقبل مستشفى الطوارئ "قصر العينى" و"عين شمس" نحو مليون مُتردد سنويًا، كما تُقدم تلك المستشفيات نحو أكثر من 60% من العمليات المُتخصصة كـ"القلب، والكبد، والكلى"، وغير ذلك.

وصرح د. حاتم الجوهرى، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة كفر الشيخ، بأنه جارِ العمل على سرعة الانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية، والتعليم الطبى، ومستشفى الأورام؛ لخدمة أبناء محافظة كفر الشيخ والمحافظات المُجاورة، وذلك ضمن خطة الجامعة نحو إنشاء مدينة طبية مُتكاملة.

وأضاف "الجوهرى"، أن مستشفى الطوارئ تتكون من دور أرضى و8 أدوار علوية مكررة، ويبلغ إجمالى المساحة 45000 م2، تعمل بطاقة استيعابية 690 سريرًا لمختلف التخصصات، وتم الانتهاء من المبنى الخرسانى، وجارِ الانتهاء من التشطيبات النهائية، مشيرًا إلى أن مستشفى الأورام تتكون من دور أرضى و3 أدوار علوية بإجمالى مساحة 8000 م2 بسعة 78 سريرًا لجلسات العلاج الكيماوى، والحجز الداخلى للمرضى الذين تتطلب حالتهم حجزًا داخليًا، وتم الانتهاء من إنشاء المبنى وجارِ عمل التجهيزات اللازمة، بينما يتكون مبنى العيادات الخارجية من دور أرضى و8 أدوار متكرر بمساحة إجمالية 20000 م2، ويضم عدد 48 عيادة وغرفتى أشعة، ومركز للتعليم الطبى المُستمر، ومعمل مهارات لتدريب الطلاب.

وأكد د. عادل عبدالغفار المُتحدث الرسمى والمُستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على أهمية المستشفيات الجامعية ودورها التعليمى والتدريبى فى تخريج كوادر من الأطباء فى القطاع الطبى، ودورها الكبير فى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ومُساهمتها فى إنهاء قوائم الانتظار، والتعاون فى تنفيذ المُبادرات الرئاسية، ومنها: "100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سى، والأمراض غير السارية، وصحة المرأة"، بالإضافة إلى دورها البارز فى إجراء الجراحات المعقدة، وتقديم الدعم لمنظومة الرعاية الصحية فى مصر بصفة عامة.