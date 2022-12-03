مركز القاهرة يعقد دورة تدريبية للصحفيين الصوماليين فى مجال بناء السلام

جدة - نرمين السيد - عقد مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، بالتعاون مع البعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقى فى الصومال "ATMIS"، والاتحاد الوطنى للصحفيين الصوماليين دورة تدريبية لبناء قدرات أكثر من 21 صحفى صومالى فى مجال بناء السلام وجمع وتحليل البيانات الخاصة بالنزاعات.





تهدف الدورة إلى تنمية مهارات المجتمع المدنى لتغطية النزاعات بدقة وحيادية ومسئولية، كما تتضمن الدورة تعريف المشاركين بالتحديات الأساسية المتعلقة بالتغطية الصحفية وكيفية التغلب عليها فى ظل بيئة تموج بالتحديات التى يفرضها خطر الإرهاب.

وأكد السفير أحمد نهاد عبداللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولى، على أن هذه الدورة تعكس حرص مصر على بناء قدرات الكوادر الصومالية واستمرار جهود المركز لتأهيل تلك الكوادر للتعامل مع تحديات المرحلة الراهنة، مضيفًا أنها تنعقد فى إطار تفعيل استخلاصات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

كما أشار السفير أشرف سويلم، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية بوزارة الخارجية، إلى أهمية انعقاد هذه الدورة التى تأتى امتداداً للجهود المصرية لدعم الامن والاستقرار فى الصومال وتعزيز جهود بعثة "ATMIS" لتحقيق السلم والأمن.

ومن جانبه، ثمن السفير إلياس شيخ عمر، سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، جهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على دعمها الدائم للصومال فى كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، مما يدل على عمق مستوى العلاقات الثنائية التى تشهد أفضل مستوياتها حاليًا، موجهًا الشكر لمصر على جهودها الصادقة للوقوف إلى جانب الصومال فى هذه المرحلة الحاسمة فى تاريخه، كما توجه بالشكر لمركز القاهرة لحرصه الدائم على تعزيز أفق التعاون مع الصومال ولتخصيص تلك الدورة الهامة لبناء قدرات العاملين فى المجال الصحفى والإعلامى والارتقاء بالمستوى العلمى للمتدربين.

وأعرب السيد العقيد محمد سيرات، المسئول الإعلامى لبعثة "ATMIS"، عن شكره وتقديره لمركز القاهرة على اختيار هذا الموضوع الهام والذى يُمثل أولوية للصحفيين العاملين فى مناطق النزاعات وذلك بهدف تعريفهم بالسمات الواجب توافرها فى التغطية الصحفية ذات الصلة.

وشارك فى حفل الافتتاح العديد من شركاء المركز ومنتدى أسوان، وتحديدًا هاكان إيمسجارد، سفير السويد لدى القاهرة، والمستشار كين نيشيجاهيرو، ممثل عن السفارة اليابانية فى القاهرة، وأليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، والذين أعربوا عن تقديرهم للدور الذى يقوم به مركز القاهرة فى مجال بناء القدرات الوطنية.