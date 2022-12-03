مساعد وزير الخارجية: مصر تحترم إرادة الشعب السودانى

وأكد السفير مساعد وزير الخارجية للمسؤولين الغربيين على موقف مصر الداعم للسودان، ووقوف مصر على مسافة واحدة من كافة الأطراف السودانية، واحترامها لإرادة الشعب السودانى، بالإضافة إلى تطلعها إلى أن تسفر الجهود الدولية عن أرضية مشتركة لإقامة حوار بناء بين مختلف المكونات السودانية، والوصول إلى اتفاق شامل وجامع للأخوة السودانيين.
كما استعرض السفير حسام عيسى أوجه دعم مصر المتواصل لجنوب السودان، والذى يعود إلى ما قبل الاستقلال، مستعرضًا أهم أوجه الدعم المصرى لـ "جنوب السودان".
من جانبهما، أكد المبعوثان البريطانى والنرويجى على أهمية الدور المصرى دوليًا وإقليميًا، خصوصًا فيما يرتبط بالسودان وجنوب السودان، مشددين على وجود اهتمامات مشتركة مع مصر إزاء إعادة الاستقرار إلى السودان وجنوب السودان، ومشيرين إلى حرصهما الدائم على التعرف على الرؤية المصرية إزاء الأوضاع فى السودان وجنوب السودان من خلال لقاءاتهما الدورية مع سفرائنا فى أوسلو ولندن والخرطوم وجوبا وأديس أبابا، وفى القاهرة كلما سنحت الفرصة.
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