نيكولاس مادورو يزور الجناح المصرى بمعرض فنزويلا الدولى للسياحة

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، اليوم السبت، جولة تفقدية داخل الجناح المصرى بمعرض فنزويلا الدولى للسياحة "FITVEN22"، والذى تم عقده فى ولاية أنزواتيجى الفنزويلية فى الفترة من "24-30" نوفمبر، بمشاركة 150 شركة سياحية وممثلين من 15 دولة.





وكرر الرئيس الفنزويلى إعجابه بالتاريخ المصرى والمقومات السياحية المصرية، وشاركت السفارة كممثل وحيد عن القارة الإفريقية، وكانت واحدة من 4 سفارات فقط حاضرة للحفل الختامى. وحظى المؤتمر بإقبال من المترددين على المعرض، والذى تفقده كذلك وزير السياحة الفنزويلى، ووزير الثقافة والسياحة الإنجولى، فضلًا عن الجمهور الفنزويلى، والذين حرصوا على التقاط الصور والتعرف على المقومات السياحية المصرية، والحضارة المصرية التى تمتد إلى آلاف الأعوام. ويذكر أن المشاركة المصرية فى المعرض فى إطار جهود السفارة للترويج للسياحة فى مصر، وإبراز مختلف المقومات السياحية لديها وتميزها.

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