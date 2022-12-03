سفير مصر ببروكسل يبحث «مكافحة الإرهاب» مع مسئولى الاتحاد الأوروبى و«الناتو»

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور بدر عبدالعاطى، السفير المصرى فى بروكسل، بكل من منسق الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب، وسكرتير عام مساعد حلف شمال الأطلنطى للتحديات الأمنية البازغة، والرئيس التنفيذى لوكالة الدفاع الأوروبية، وذلك لبحث ملفات مكافحة الإرهاب والأمن السيبرانى والدفاع والأمن.





وناقش "عبدالعاطى" مع المنسق الأوروبى لمكافحة الارهاب سُبل تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعظيم الاستفادة من الرئاسة المشتركة المصرية الأوروبية للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، والتى تستمر لعامين. كما استعرض النجاحات التى حققتها الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب والتطرف اعتمادًا على المقاربة المصرية الشاملة، حيث سلم "عبدالعاطى" المسئول الأوروبى نسخة من التقرير الوطنى لمكافحة الإرهاب لعام 2022.

من ناحية آخرى، استعرض السفير المصرى مع سكرتير عام مساعد حلف "الناتو" نتائج مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بشرم الشيخ، حيث أبرز نجاح المؤتمر من حيث التنظيم والمشاركة والإعداد الموضوعى الجيد، وتناول اللقاء أيضًا التعاون فى مجالات التهديدات الناشئة والهجينة مثل الأمن السيبرانى، ومكافحة الإرهاب واستخدامات الذكاء الاصطناعى، وأمن الطاقة، والتغير المناخى وارتباطه بقضايا الأمن خاصة فى القارة الأفريقية.

وخلال لقائه مع الرئيس التنفيذى لوكالة الدفاع الأوروبية بمشاركة ملحق الدفاع ببروكسل، تناول السفير المصرى فرص تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات الدفاعية فى إطار ما تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى من زخم فى الفترة الحالية، وتم التعرف خلال اللقاء على طبيعة عمل الوكالة الأوروبية للدفاع والأنشطة والمشروعات التى تقوم بها فى مجالات الأمن السيبرانى ومكافحة الإرهاب، وكذا التنسيق القائم الذى تقوده الوكالة فيما بين الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى فى إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على آفاق التعاون بين الوكالة الأوروبية والدول الثالثة من غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبى فى إطار تحقيق المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.