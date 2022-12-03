«التضامن» ترحب بزيارة وفد من «حقوق إنسان الداخلية» لدور رعاية ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - فى إطار التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، رحبت وزارة التضامن الاجتماعى باستقبال وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لعدد من دور الأيتام من ذوى الإعاقة، وهما "السندس" و"الإيمان"، حيث قاموا بإهداء الأطفال من أبناء تلك الدور هدايا عينية وبطاطين تزامنًا مع حلول فصل الشتاء.





وتثمن وزارة التضامن الاجتماعى جهود وزارة الداخلية المستمرة فى تفعيل دورها المجتمعى والإنسانى تجاه الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ورعاية ممكنة لهم وتيسير حصولهم على مستحقاتهم واحتياجاتهم بأيسر السبل.

ويشمل ذلك إعداد دليل خدمات الوزارة بطريقة برايل، وتخصيص سيارة تحقيقات متنقلة للحالات الشديدة وسرعة إنصافهم، ورصد جرائم التنمر العنف ضد ذوى الإعاقة والإسراع بالبت فى شأنها.

كما يشمل التعاون مع وزارة التضامن فى توزيع 5000 عصا بيضاء سنويًا للأشخاص ذوى الإعاقات البصرية.

وفى إطار حلول اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت قيامها باستخراج الأوراق الثبوتية وتصاريح العمل ووثائق السفر للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان على مستوى الجمهورية بدءًا من اليوم السبت ولمدة أسبوع، كما سيتم فتح مستشفيات الشرطة على مستوى محافظات الجمهورية لتوقيع الكشف الطبى على الأشخاص ذوى الإعاقة وصرف العقاقير الطبية الخاصة بهذه الكشوفات حال الاحتياج لها بالمجان، فى نفس الأسبوع الذى يبدأ 3 ديسمبر، وذلك أثناء الفترة المسائية من الساعة 3 وحتى 5 مساءً.

الجدير بالذكر أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والداخلية فى عدد من المجالات، حيث من المقرر أن يتم افتتاح مكتب السجل المدنى بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعى قريبًا فى إطار التعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وتنفيذًا للبروتوكول المبرم بين الوزارتين.

وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى من هذا المكتب تقديم كافة الخدمات للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والمتقدمين لاستخراج "بطاقات الخدمات المتكاملة" المترددين على الوزارة، فى إطار التيسير على المواطنين لاستكمال بياناتهم أو تصحيحها حال وجود أخطاء فى بيانات الأرقام القومية، أو تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعى على تفقد المكتب للوقوف على جاهزيته، تمهيدًا لافتتاحه فى القريب العاجل، وذلك فى إطار التعاون مع وزارة الداخلية.