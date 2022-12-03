القوات المسلحة تتابع عن كثب واقعة مستشفى قويسنا المركزى

جدة - نرمين السيد - وأكدت القوات المسلحة - وفقا لبيان صحفى نشره المتحدث العسكرى عبر صفحته على فيس بوك - على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون وتهيب بالجميع تحرى الدقة والانتظار لحين انتهاء التحقيقات.

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