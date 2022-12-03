وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطة الدعوة بالمحافظة وإنشاء مجمع إسلامي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سيادة اللواء/ محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت 3/ 12/ 2022م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة لبحث مزيد من التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد ومناقشة خطة الدعوة بالمحافظة، حيث أشاد سيادة المحافظ بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد بالوادي الجديد مبنى ومعنى، وتنوع أنشطتها الدعوية والقرآنية، ومن أبرزها البرنامج التثقيفي للأطفال مشيدًا بأثره في تنشئة النشء تنشئة سوية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة إنشاء مجمع إسلامي بالوادي الجديد بمدينة باريس بالتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد.