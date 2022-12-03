وزير الأوقاف يستقبل سعادة السفير خالد عارف سفير مصر لدى جمهورية السنغال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 04:28 مساءً - استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعادة السفير/ خالد عارف سفير مصر لدى جمهورية السنغال، اليوم السبت 3 /12/ 2022م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، حيث دار الحديث حول جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف.

وخلال اللقاء هنأ أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف سعادة السفير/ خالد عارف بمناسبة تعيين سيادته سفيرًا لجمهورية مصر العربية بدولة السنغال، متمنيًا له دوام التوفيق، مؤكدًا حرص وزارة الأوقاف المصرية على تعزيز العلاقات الطيبة مع دولة السنغال، حيث تدعم وزارة الأوقاف جامعة شيخ أنت ديوب بداكار باثنين من أئمة وزارة الأوقاف، ومعهد الوحدة للدراسات الإسلامية بداكار بإمامين من الأوقاف.

كما أطلع وزير الأوقاف سعادة السفير/ خالد عارف على جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير دوليًّا، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتفكيك الفكر المتطرف، والدورات التدريبية بأكاديمية الأوقاف الدولية، واستعدادات الوزارة لدعم المؤسسات الدينية بالسنغال سواء في مجال تدريب الأئمة، أم في مجال إيفاد بعض الأئمة والقراء خلال شهر رمضان، أم بتزويد مكتبات السنغال بإصدارات وزارة الأوقاف العربية والمترجمة.

وقد أهدى وزير الأوقاف سعادة السفير/ خالد عارف نسخة من كتاب المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم مترجمًا إلى اللغة الفرنسية ، ومجموعتين من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير العربية والمترجمة باللغة الفرنسية متمنيًا لسيادته كل التوفيق.