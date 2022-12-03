عاجل- السيسى وملك الأردن يتوافقان على تقديم الدعم الكامل للأشقاء فى فلسطين

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وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه الملك عبدالله إلى القاهرة، مشيدا بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعربا عن التطلع لتعزيزها بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائى أو فى إطار آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادى والتجارى، كما ثمن الجهود التى تبذلها الحكومة الأردنية فى إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة فى الأردن.
من جانبه، أعرب ملك الأردن عن التقدير العميق الذى تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمى والشعبى، واعتزازها بالروابط الممتدة التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق، مؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية فى جميع المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع فى المنطقة، لا سيما تطورات القضية الفلسطينية، وتم التوافق حول تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء فى فلسطين، ومن أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية.
كما تم التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدى للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، وذلك فى إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.
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