ضمن مبادرة حياة كريمة.. التنمية المحلية: 307 مشروعات بـ 28 قرية فى الوادى الجديد بمختلف القطاعات الخدمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 03:30 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها الوزير مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التى تهم المواطنين.

وخلال اللقاء استعرض وزير التنمية المحلية، مع محافظ الوادى الجديد، الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يتم تنفيذها فى 28 قرية و6 وحدات محلية بمركز الفرافرة، عبر تنفيذ حوالى 307 مشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات.

ووجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك، وإزالة أى عقبات تواجه عمليات التنفيذ، موجها بسرعة توصيل المرافق للمبانى والمجمعات الحكومية التى تم الانتهاء منها تمهيداً لافتتاحها ودخولها الخدمة أمام مواطنى المحافظة .

وأشار اللواء محمد الزملوط إلى وجود متابعة على أرض الواقع لنسب تنفيذ المشروعات والتى تتنوع فى المجالات الخدمية للمواطنين وعلى رأسها الصحة والزراعة والطرق، مشيداً بجهود القيادة السياسية فى متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية خاصة فى مجالات البنية التحتية والخدمات الأساسية، كما عرض "الزملوط" بعض المقترحات الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية فى قرى "حياة كريمة".

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادى الجديد عدداً من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 لدفع عجلة تفنيذ تلك المشروعات، خاصة مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية وغيرها من المشروعات الخدمية الأخرى.

كما تابع اللواء هشام آمنة مع اللواء محمد الزملوط أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن بالخارجة الذى سيضم كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية للتيسير والتسهيل على المواطنين فى الحصول على الخدمات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية بشكل أسرع وأفضل وبصورة حضارية بما يحقق رضاهم عن تلك الخدمات، مشيراً إلى توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية والميزات التنافسية المتاحة بمحافظة الوادى الجديد لتحقيق أقصى عائد اقتصادى وخدمى للمواطنين بما يساهم زيادة معدلات التنمية وجذب المستثمرين وإقامة مشروعات فى مختلف القطاعات.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات للمجمع وجارى البدء فى تأثيث وتجهيز بعض المبانى استعداداً لافتتاحه بداية العام المقبل، لافتاً إلى أنه جارى استكمال باقى المبانى التابعة للمجمع للبدء فى التشطيبات والتأثيث .

وتابع اللواء هشام آمنة، كذلك ملف توفير فرص العمل للشباب والمرأة بالوادى الجديد عبر توفير التمويل اللازم للراغبين فى إقامة مشروعات من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج "مشروعك" بالتعاون مع بعض البنوك الوطنية ووزارة التنمية المحلية خاصة فى مجال المشروعات الخضراء والطاقة النظيفة والصديقة للبيئة تماشيًا مع إعلان مدينة الخارجة عاصمة البيئة العربية وأول مدينة صديقة للبيئة والمناخ .

كما حرص وزير التنمية المحلية على متابعة عدد من المفات المهمة بالمحافظة وعلى رأسها التصدى بحسم لأى تعديات على أراضى وأملاك الدولة فى إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك، وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، واستعدادت الأجهزة التنفيذية للتعامل مع سقوط الأمطار وفقاً لتقارير هيئة الأرصاد الجوية .