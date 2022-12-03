الرئيس الفنزويلي يتفقد الجناح المصري بمعرض فنزويلا الدولي للسياحة FITVEN22

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - قام الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" بتفقد الجناح المصري بمعرض فنزويلا الدولي للسياحة FITVEN22، والذي تم عقده في ولاية أنزواتيجي الفنزويلية في الفترة من 24-30 نوفمبر، حيث تم عقده بمشاركة 150 شركة سياحية وممثلين من 15 دولة.وقد كرر الرئيس الفنزويلي إعجابه بالتاريخ المصري والمقومات السياحية المصرية.

وقد شاركت السفارة كممثل وحيد عن القارة الإفريقية، وكانت واحدة من 4 سفارات فقط حاضرة للحفل الختامي. وقد حظي المؤتمر بإقبال من كافة المترددين على المعرض، والذي تفقده كذلك وزير السياحة الفنزويلي، ووزير الثقافة والسياحة الأنجولي، فضلاً عن الجمهور الفنزويلي، والذين حرصوا على التقاط الصور والتعرف على المقومات السياحية المصرية، والحضارة المصرية التي تمتد إلى آلاف الأعوام.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة المصرية في المعرض في إطار جهود السفارة للترويج للسياحة في مصر، وإبراز مختلف المقومات السياحية لديها وتميزها.