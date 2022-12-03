القوى العاملة تستقبل 2023 بـ 11 وحدة جديدة للتدريب المتنقل

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة القوى العاملة عن استعدادها مع بداية العام المقبل 2023، لنشر 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة فى المحافظات، من بين 30 وحدة سيتم البدء فى تطويرها وتجهيزها تمهيداً للانطلاق بشكل كامل مع نهاية العام المقبل.





وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أن الوحدات المتنقلة تستهدف تدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع، على مهن يحتاجها سوق العمل، مشيرة إلى أن الوحدات الجديدة ستنضم إلى وحدات ومراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، والمنتشرة بالفعل على مستوى الجمهورية، وعددها 75 مركزا، منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة.

وأشارت الوزارة إلى تنفيذ 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، لتأهيل 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة؛ تنفيذاً لخطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، والتى اعتمدها وزير القوى العاملة حسن شحاتة.

وكشفت أن جهود مراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بمحافظات الجمهورية أسفرت خلال العام الجارى 2022 عن تنفيذ 311 دورة من إجمالى مستهدف 479 دورة، بنسبة تنفيذ 65%، من خطة التدريب المعتمدة.

وذكرت الوزارة، أنها انتهت خلال العام المالى المنقضى 2021 – 2022 من تنفيذ 186 دورة تدريبية وتخريج 2790 متدربا بمراكز التدريب الثابتة، بالإضافة الى 4989 متدربا، كما أطلقت 26 وحدة تدريب متنقلة فى القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة، وتدريب 1430 متدربا.