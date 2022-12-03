وزير التنمية المحلية يشارك في حفل استقبال سفارة الإمارات بالقاهرة بمناسبة عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 ديسمبر 2022 02:31 مساءً - شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، في حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 51 للدولة.

وكان في استقبال وزير التنمية المحلية ، السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات وأعضاء السفارة.

حضر الاحتفال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات من رجال السياسة والاقتصاد والإعلام والادباء عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة المصرية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى مصر وكبار الصحفيين والإعلاميين والفنانين ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وأشاد وزير التنمية المحلية بمستوي العلاقات التي تربط بين مصر والإمارات تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات .

وأكد اللواء هشام آمنة ان العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية ووثيقة أرسل قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه والذي يتمتع بحب كل مصري .