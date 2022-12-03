إعداد قادة المستقبل.. الخطة التدريبية للمحليات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة التنمية المحلية، الأسبوع التدريبى الـ17 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى الحالى، باعتباره الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر الفعاليات لمدة 3 أسابيع.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن الأسبوع التدريبى:- ويستفيد من الأسبوع التدريبى 60 متدربا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوى التى أعدها مركز سقارة فى شهر أغسطس الماضى.

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