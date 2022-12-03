السيدة انتصار السيسى: مصر من أوائل الدول التى عملت على تمكين ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - وكتبت فى تدوينة لها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "كانت مصر عبر تاريخها من أوائل الدول التى عملت على تمكين ذوى الهمم".

وأضافت: "ستظل تعمل على تعزيز دورهم ومنحهم الفرص الكاملة من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية المختلفة". يحتفل العالم فى 3 ديسمبر من كل عام باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، الذى أطلقته الأمم المتحدة فى عام 1992 بشكل رسمى ليصبح يوما لهذه الفئة، لتعريف المجتمعات وتوعيتهم لما يخص شؤون ذوى الإعاقة، بهدف دمجهم فى الحياة السياسية والمجتمعية، ودعمهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى نمو مجتمعاتهم اقتصاديا، وعلميا، ورياضيا، وفى الحياة بشكل طبيعى.

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